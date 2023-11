New Balance 990v4 x DTLR Festive sono le sneaker perfette per Natale

New Balance e DTLR presentano il nuovo modello di sneaker 990v4 Festive Edition, riedizione della celebre New Balance 990v4 in una colorazione natalizia che gioca sui toni del verde e del rosso, mantenendo i dettagli argento tipici della scarpe NB.

Le New Balance 990v4 x DTLR Festive nascono dalla collaborazione tra le due aziende (New Balance e DTLR) che già in passato avevano sfornato modelli esclusivi. Questa nuova sneaker presenta un colore verde fluo con tomaia in mesh, dettagli rossi e argento metallizzato, mentre l'intersuola è di colore bianco/verde in contrasto con la suola grigia. La soletta interna invece è di colore rosso decorata con la sagoma di un albero natalizio. New Balance 990v4 x DTLR Festive sono le scarpe perfette da indossare per il pranzo di Natale, non siete d'accordo? Purtroppo però le nuove sneaker natalizie di New Balance e DTLR sono disponibili solamente in taglie GS (Grade School, ovvero in taglie per ragazzi dai cinque agli undici anni) e al momento non si parla di possibili taglie per adulti. Le New Balance 990v4 x DTLR Festive sono in vendita solo online e solo negli USA al prezzo di 115 dollari, nei negozi americani arriveranno invece il primo dicembre. Le vedremo anche in Europa? Nessuna conferma per il momento.