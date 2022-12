Sulla neve in Vans: presentata la collezione Vans Snowboarding x Drink Sexy

Vans Snowboarding e DRINK SEXY uniscono le forze in occasione della stagione invernale e lanciano la loro prima capsule collection dedicata agli appassionati di scialpinismo ed i fan delle iconiche Vans.

DRINK SEXY è un marchio d’abbigliamento ed accessori fondato nel 2018 dal rider team Vans Lucas Baume (Young Doli), specializzato in tute sportive oversize, tessuti elaborati, dettagli innovativi e grafiche di tendenza.

La collezione Vans Snowboarding x Drink Sexy include lo stivale Hi-Standard Pro in colorazione nera con dettagli riflettenti rosa ed il logo DRINK SEXY. I dettagli tecnici includono il rivestimento Smartwool, il plantare V2 Popcush e la suola V2 Waffle Pro, in grado di offrire stabilità, un buon grado di isolamento dalle temperature estreme invernali e dalla neve, ed allo stesso tempo comodità per i piedi anche in condizioni difficili.



Disponibile anche una Sk8-Hi abbinata, ed un mules in pelle nera con il logo DRINK SEXY impresso in bella vista. La collezione sarà disponibile dal 15 Dicembre 2022 sulla pagina dedicata sul sito Vans e presso i rivenditori selezionati. Purtroppo però non sono disponibili molte informazioni sui prezzi e sulla quantità di unità disponibili: in fase di presentazione non è stato specificato se si tratta di un’edizione limitata o meno.