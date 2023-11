Netflix sta regalando dei tatuaggi ai propri fan: ecco come funziona l'iniziativa

Mentre sono arrivate delle importanti novità per il piano Netflix con pubblicità, la piattaforma di streaming ha lanciato negli USA un’incredibile iniziativa che permette agli utenti di farsi di tatuaggi gratuiti ispirati alle produzioni originali.

Ciò vuol dire che coloro che decideranno di partecipare al Netflix Geeked avranno la possibilità di farsi a costo zero un tatuaggio ispirato a Stranger Things, Squid Game, Castlevania, The Witcher e le altre serie tv di Netflix. L’azienda ha collaborato con numerosi tatuatori da tutto il mondo per creare degli stencil esclusivi che i partecipanti potranno scegliere di farsi tatuare.

Nel corso dell’annuale Geeked Week gli utenti avranno la possibilità di incontrare gli attori delle loro serie e film preferiti, ma anche guardare trailer, conoscere dettagli sui futuri progetti e..anche farsi un tatuaggio.

Gli interessati che si trovano nelle città interessate dall’evento (Atlanta, New York City, Denver, Los Angeles o Richmond) dovranno prenotarsi in quanto gli slot a disposizione sono limitati.