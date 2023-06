Netflix lancia la birra analcolica di The Witcher: piacerebbe anche a Geralt di Rivia!

La terza stagione della serie di The Witcher uscirà su Netflix in due parti: la prima arriverà il 29 giugno, mentre la seconda debutterà il 27 luglio. Ma quale bevanda vi terrà compagnia durante il binge-watching nel pieno dell'arsura estiva? Netflix ha pensato ad una birra analcolica ispirata a Geralt di Rivia.

La CNN riporta che la bevanda è stata realizzata da Netflix in collaborazione con The Athletic Brewing Company, uno dei maggiori produttori di birra analcolica degli Stati Uniti. Ovviamente, la birra non-alcolica è ispirata alle bevande sorseggiate dallo Strigo nel corso della serie TV e dei videogiochi di cui è protagonista, e sarà rilasciata in edizione limitata negli Stati Uniti.



Il nome ufficiale della bevanda è Geralt's Gold, "L'Oro di Geralt", anche se - in tutta onestà - facciamo fatica a pensare che il protagonista di The Witcher potrebbe apprezzare una birra analcolica come quella di The Athletic Brewing Company. Ad ogni modo, quello dedicato a The Witcher sarà solo il primo dei soft drink prodotti dal birrificio americano in collaborazione con Netflix: in futuro, infatti, arriveranno anche altri prodotti ispirati alle principali serie TV e ai maggiori film in uscita in streaming.

In una dichiarazione rilasciata a Brewbound, Josh Simons, Vicepresidente di Netflix per il settore dei prodotti per consumatori, ha spiegato che "amiamo inventarci nuove idee per i nostri utenti, per permettere loro di immergersi nelle storie che più amano. In questo caso, abbiamo guardato direttamente ai fan di The Witcher: lavorare con Athletic Brewing Company ci ha permesso di portare nel mondo reale le locande preferite da Geralt".



Al momento, la bevanda è disponibile solo negli Stati Uniti d'America, ed è acquistabile solo tramite il sito web di Athletic Brewing Company. In futuro, a seconda del successo della bevanda, Netflix potrebbe decidere di aumentarne la produzione: dall'edizione limitata attualmente in commercio si potrebbe dunque passare alla grande distribuzione nei supermercati e alla commercializzazione all'estero.