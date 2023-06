Netflix apre il suo primo ristorante: 'Guardare è bello, mangiare è meglio'

Quella di Netflix nel mondo dell'alimentazione non era affatto una meteora: dopo la birra analcolica di The Witcher in collaborazione con The Athletic Brewing Company, la piattaforma di intrattenimento ha annunciato l'apertura del suo primo ristorante.

Sorgerà a Los Angeles, al 115 S di Fairfax Ave e aprirà battenti il 30 giugno 2023. Il nome, invece, sarà Netflix Bites. Neanche a dirlo, sarà proprio il catalogo della piattaforma a fornire l'ispirazione per i piatti di punta di questa nuova attività, tra cui Chef's Table e Iron Chef: Quest for an Iron Legend.

Non a caso, lo chef di punta del ristorante di LA sarà Curtis Stone, direttamente da Iron Chef, insieme ad altre celebrità del mondo della cucina, tra cui Dominique Crenn, Rodney Scott, Ming Tsai, Ann Kim, Nadiya Hussain, Jaques Torres e Andrew Zimmern, tutte personalità già note al pubblico di appassionati per aver partecipato o creato format di alta cucina, da Chef's Table a Nailed It! Ovviamente ci sarà spazio per un'esperienza di alto livello anche in termini di bevande, con i maestri della mixology di Drink Masters tra cui Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O'Brien e Kate Gerwin.

È già possibile prenotarsi per un tavolo, con una caparra di 25 dollari che verrà poi detratta dal conto. Gli orari di apertura saranno 17-22 sette giorni su sette, con apertura speciale per il brunch dalle 10 alle 14 di sabato e domenica.

Come spiega la piattaforma sulla pagina ufficiale, ancora parzialmente in allestimento, si tratta di un'attività di tipo Pop-Up, quindi un ristorante "temporaneo" che sarà in attività solo per un periodo limitato.