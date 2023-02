Neil Young torna a suonare dal vivo dopo la pandemia: appuntamento al 22 aprile

Il 2023 sembra essere proprio un anno di grandi ritorni per la musica dal vivo: dopo il ritorno in tour di Madonna con The Celebration Tour - appuntamento a Milano il 23 novembre 2023 -, anche Neil Young tornerà sul palco per la prima volta dal 2019 per un’occasione molto speciale.

Il musicista canadese membro di Buffalo Springfield e del supergroup Crosby, Stills, Nash & Young si è ritirato durante la pandemia di COVID-19 promuovendo pubblicamente la cautela sul tema, decidendo di non esibirsi preferendo le precauzioni del periodo.

Dopo questa interruzione, la famiglia Stills torna a organizzare il concerto annuale Light Up the Blues al Greek Theatre di Los Angeles il 22 aprile 2023, pensato per raccogliere fondi per l'autismo. Assieme a Neil Young ci sarà anche Stephen Stills come headliner, supportati da Lukas Nelson & Promise of the Real. Non mancheranno poi altri ospiti che verranno annunciati nel corso delle prossime settimane.

Al riguardo, l’organizzatrice dell’evento Kristen Stills ha dichiarato a Rolling Stone: “Siamo così entusiasti di poter tornare e supportare Autism Speaks. L'unica cosa che non è cambiata durante la pandemia è stata l'aumento dei tassi di prevalenza dell'autismo negli Stati Uniti. Richiedono più finanziamenti che mai per la ricerca che fanno. Stephen e io ci uniamo a loro nella loro missione di creare un mondo più inclusivo per le persone con autismo”.

Se siete veri amanti della musica dal vivo e, magari, avete già pianificato un viaggio verso Los Angeles nel periodo del concerto, allora meglio non perdersi questa meravigliosa occasione. Altrimenti, attenti ai concerti da non perdere nel 2023.