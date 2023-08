Negramaro, 20mila stasera al concerto per i 20 anni a Galatina: la scaletta

Stasera 12 agosto 2023, nel cuore del loro Salento, i Negramaro festeggeranno vent'anni di carriera davanti a un pubblico d'eccezione in un palcoscenico altrettanto unico nel suo genere, l'aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, in Provincia di Lecce.

Lo show di Giuliano Sangiorgi e della sua Band vedrà alternarsi anche altri illustri ospiti tra cui Diodato, Madame, Rosa Chemical, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani e Niccolò Fabi.

Non c'è ancora una scaletta ufficiale, quindi l'ordine degli ospiti e i brani con cui duetteranno non è ancora noto, ma non mancheranno sicuramente pezzo come Meraviglioso, la magnifica cover del capolavoro di Modugno, ma anche brani indimenticabili come Solo tre minuti, Estate, Nuvole e lenzuola, La prima volta, Mentre tutto scorre, L'immenso, Parlami d'amore e Cade la pioggia.

Con un'unica data nel Salento, l'evento "Back Home" fa parte del N20 Tour che ha registrato numeri da capogiro in tutta Italia. Sold out in pochissimo tempo sulle piattaforme di vendita, e si parla di circa 20mila biglietti polverizzati, con un'organizzazione certosina per la viabilità, che prevede diversi maxi-parcheggi nei dintorni dell'aeroporto e deviazioni per agevolare il traffico nella Provincia.

Nel frattempo, il frontman del gruppo ha raccontato sui social l'emozione di tornare a suonare a casa e di fare le prove nell'ex conservatorio del capoluogo salentino, intitolato al celebre tenore "Tito Schipa".