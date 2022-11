Natale a quattro zampe: tre regali economici per cani, gatti e criceti

Le festività natalizie sono ormai alle porte e scegliere i regali da fare per parenti e amici si rivela ogni anno un'impresa sempre più difficile. Dopo aver scoperto come SwatchPAY potrebbe rendere un orologio Swatch un regalo perfetto per il 2022, oggi vediamo quali sono i migliori regali di Natale per gli amanti degli animali.

Il primo regalo, che consigliamo in particolare agli amanti dei cani, sono le carte "How to Speak Dog" di GiftRepublic: come spiega il nome del prodotto, peraltro in vendita a un prezzo davvero molto basso (parliamo di meno di dieci Euro su Amazon UK), si tratta di una serie di figurine che vi insegneranno a interpretare i gesti, i movimenti e i versi del vostro cane. Il set comprende in totale 100 carte diverse, perciò una volta che lo avrete imparato sarete degli esperti conoscitori del vocabolario dei vostri amici a quattro zampe.

Se invece possedete un gatto (o dovete fare un regalo a qualche "gattaro"), vi consigliamo la "Banana" Catnip Toy di Yeowww! (acquistalo su Amazon.it a 9 euro): si tratta ovviamente di un classico gioco rilassante per gatti contenente erba gatta. Nulla di particolarmente originale, dunque, ma secondo i volontari di Anjellicle Cats Rescue, uno dei più grandi gattili di New York, il prodotto di Yeowww! è il "gioco perfetto per ogni gatto". Il motivo è semplice: il Catnip Toy è a forma di banana, la più indicata per permettere ai gatti di annusare, "abbracciare" e portare con sé il prodotto per casa.

Infine, per i possessori di criceti, coniglietti e altri animaletti di piccola taglia, abbiamo un regalo decisamente sui generis da raccomandare: stiamo parlando della Kaytee Critter Cruiser, una vera e propria automobile "da passeggio" per roditori. L'uso del prodotto è semplicissimo: si tratta di una ruota per criceti e simili, nella quale potete collocare il vostro animaletto da compagnia. I movimenti del roditore faranno muovere la ruota, che a sua volta permetterà all'automobile giocattolo di avanzare: una scelta perfetta per i padroni che vogliono far girare liberamente (e in sicurezza) i propri animaletti per casa.