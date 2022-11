Un Natale nel pallone: l'arte gonfiabile del Balloon Museum arriva a Milano

Anche l'arte può essere gonfiabile: a Milano arriva il Balloon Museum giusto in tempo per Natale. Si apre infatti il 23 dicembre 2022 e si va avanti fino al 12 febbraio 2023.

Dopo Roma e Parigi, l'itinerante Balloon Museum approda a Milano, nel suggestivo quartiere che avvolge via Tortona. Ai visitatori verranno proposti percorsi immersivi e ambienti di tutti i colori, con gli organizzatori che ovviamente sperano in una massiccia condivisione social - "l'instagrammabilità" dell'evento del resto è a livelli altissimi, non dimenticare di usare gli hashtag ufficiali @balloon_museum per Instagram e @BalloonMuseumWorld per Facebook.

Le opere gonfiabili della mostra POP AIR by Balloon Museum sono firmate da 18 artisti e collettivi, fra queste spiccano soprattutto il gigante addormentato di Max Streicher, il cielo e il mare dei Quiet Ensemble, le figure zoomorfe e antropomorfe di Eness e Rub Kandy, così come anche diversi monumenti dell'antichità firmati Plastique Fantastique.

Il Balloon Museum prenderà vita presso il Superstudio di via Tortona 27 a Milano, il biglietto si può già acquistare online e vi consigliamo di farlo al più presto, soprattutto nei giorni festivi in cui si prevede un afflusso di pubblico maggiore. I ticket d'ingresso per gli over 26 hanno un costo che parte di 20 euro, i bimbi della fascia 4-12 anni invece posso acquistare il loro biglietto a 14 euro. Nella fascia 12-26 e Over 65 il ridotto costa 18 euro, mentre il biglietto Balloon Family per quattro persone costa 15 euro (per un totale di 60 euro a famiglia). Per maggiori info potete consultare il sito ufficiale del Balloon Museum.