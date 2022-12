Natale al caldo con North Sails: le idee regalo da mettere sotto l'albero

Con l’approssimarsi del Natale, è tempo di stringere il cerchio intorno ai regali da mettere sotto l’albero. North Sails per l’occasione propone una serie di capi d’abbigliamento prodotti rispettando l’ambiente.

Per gli Ocean Lovers arriva la “Performance Sailor Jacket”, una giacca ispirata al mondo delle regate che riprende il look heritage con tessuto antivento, antipioggia e trasparente e corpo foderato in pile con maniche imbottite per il clima più freddo. Il prezzo consigliato al pubblico è di 190 Euro. Disponibile anche la Original Sailor Jacket, l’iconica giacca Sailor con nylon riciclato con polsini in maglia che viene proposta a 199,90 Euro, mentre la Giacca Moffen realizzata in un mix di tessuto crinckle riciclato e ripstop tono su tono si distingue per il cappuccio rimovibile, l’imbottitura riciclata e la stampa interna, ad un prezzo di 329 Euro.

Per i Festive Lovers, North Sails propone una serie di maglioni: l’intramontabile maglione con scollo a v in misto cachemire con logo a contrasto ha un costo di 99,90 Euro, mentre il maglione a costine in lana riciclata costa 139 Euro. Disponibile anche il cappello in cachemire con lavorazione a costa in inglese, a 49,90 Euro.

Per gli Urban Driver c’è la collezione in collaborazione con Maserati, composta da una giacca pacific in tessuto a doppio trasto a 550 Euro, il gilet Atlantic a triplo strato ultra traspirante ed alte prestazioni a 290 Euro e la Giacca Antartic in tessuto Gore-TexInfinium in grado di resistere ad una pressione dell’acqua fino a 10.000mm ad 800 Euro.