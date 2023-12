Natale 2023, Altroconsumo premia i migliori pandori e panettoni d'Italia

Qualunque sia la vostra regione di provenienza, almeno un Pandoro o un Panettone non potrà mancare sulle vostre tavole durante le Feste di Natale. Dolci della tradizione natalizia per eccellenza, questi grandi lievitati sono immancabili protagonisti di annuali classifiche specializzate.

In particolare, sono in tanti ogni anno ad affidare il proprio palato al verdetto di Altroconsumo, che nel corso degli anni non ha mancato di riservarci più di un colpo di scena proprio tra i dolci delle Feste.

Per il 2023 sono stati confrontati 12 panettoni e 10 pandori, alla ricerca del migliore in assoluto dopo una serie di prove, tra cui i test di laboratorio e la classica prova di assaggio da parte di una giuria di professionisti e appassionati.

Per quanto riguarda il dolce milanese (che trovate a questa pagina) assoluto e premio della redazione per il panettone basso Le Grazie di Esselunga, premiato con 71 punti come migliore del test e miglior acquisto con il suo prezzo di 4,99 euro a confezione. Molto bene anche il panettone classico Coop, che si piazza al secondo posto con i suoi 67 punti e un prezzo di 6,18 euro. Il terzo del lotto è un outsider, il panettone milanese Vergani, che con i suoi 11,90 euro riesce a spuntarla con una buona qualità complessiva e 64 punti totalizzati. Seguono, in questa particolare classifica, il panettone classico Bauli (6,91 euro - 64 punti), il panettone classico Giovanni Cova & C. (14,40 euro - 63 punti), il panettone Maina (5,94 euro - 63 punti), il panettone Milano Galup (19,80 euro - 62 punti), il panettone classico Duca Moscati di Eurospin (4,16 euro - 62 punti), il panettone Balocco (4,95 euro - 62 punti), il panettone originale Motta (6,36 euro - 62 punti), il panettone soffice ricetta classica Paluani (5,97 euro - 61 punti) e il panettone milanese Tre Marie (12,89 euro - 59 punti). Situazione diversa per i pandori (qui la classifica ufficiale), dove la scelta della redazione ricade su quello a marchio Conad, forte del premio miglior acquisto con i suoi 72 punti conquistati per un prezzo di 4,23 euro a confezione.

Primo posto assoluto e migliore del test, invece, per il pandoro magnifico Tre Marie, venduto a 13,09 euro. La classifica prosegue poi proprio con il pandoro Conad, il pandoro di Verona Bauli (7,36 euro - 71 punti), il pandoro di Verona ricetta classica Paluani (5,99 euro - 65 punti), il pandoro Carrefour Extra (5,49 euro - 63 punti), il pandoro originale Verona Melegatti (6,55 euro - 63 punti), il pandoro classico Loison (17,80 euro - 63 punti), il pandoro Balocco (5,06 euro - 62 punti), il pandoro Maina (5,28 euro - 6271 punti) e il pandoro classico Favorina LIDL (4,69 euro - 59 punti).