I cinque calendari dell'avvento più cool da comprare a Natale 2022

Natale si sta avvicinando e, come ogni anno, è arrivato il momento di comprare il fatidico calendario dell'avvento. Quel simpatico calendario, amato da grandi e piccoli, che addolcirà le nostre giornate fino alla notte del 24 dicembre. Ma quali sono i calendari dell'avvento più belli e divertenti? Ecco la nostra top 5.

Iniziamo segnalando gli ormai sempre più celebri Funko Advent Calendar: una serie di calendari prodotti dalla Funko, contenenti 24 Pocket POP!, delle piccole action figure da collezione alte qualche centimetro. Ne esistono diversi, ognuno dei quali dedicato ad un particolare brand o film/serie tv, come ad esempio quelli di Nightmare Before Christmas, Star Wars o dell'Universo Marvel. Per tutti i fan di Harry Potter, invece, il prodotto perfetto è senza dubbio l'Harry Potter - Calendario dell'Avvento Ufficiale 2022. Sebbene, infatti, esista anche il Funko Advent Calendar dedicato ad Harry Potter, questo prodotto rappresenta una valida alternativa, adatta sia ai più grandi, magari collezionisti di prodotti dedicati al celebre maghetto, che ai più piccini. Anche qui, al posto dei dolci, sono presenti articoli da cancelleria e accessori a tema.

Se però a Harry Potter preferite i Pokemon, allora l'ideale è sicuramente il Pokémon TCG - Holiday Calendar, il calendario dell'avvento ufficiale delle celebri carte da gioco collezionabili Pokémon. Un mercato sempre più in espansione, che può contare migliaia di giocatori e collezionisti sparsi in ogni angolo del mondo e diverse carte Pokémon incredibilmente costose.

Al suo interno sono presenti diversi accessori, oltre che, naturalmente, 6 pacchetti di carte Pokémon e 8 carte promozionali. Il prodotto perfetto da acquistare nei giorni che precedono l'uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto. Un altro prodotto molto simpatico e divertente è poi anche il Friends Advent Calendar, il calendario dell'avvento dedicato alla famosissima serie tv divenuta un vero e proprio cult. Anche in questo caso si potranno trovare dentro materiali da cancelleria ed accessori a tema, oltre a tante altre piccole sorprese che faranno letteralmente impazzire di gioia i fan.

Infine, non possiamo non concludere la nostra top 5 con i Calendari dell'Avvento LEGO. Come per i Funko Advent Calendar, anche dei Calendari LEGO ne esistono tantissimi, ognuno dei quali dedicato ad un particolare brand, come Harry Potter o Star Wars. Il prodotto perfetto per gli amanti e i collezionisti LEGO, sempre più numerosi anche in Italia.