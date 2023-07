Il Napoli presenta i kit home ed away 2023/24: torna lo Scudetto, c'è il Vesuvio!

Si avvicina il via alla nuova stagione e le squadre non sono solo in procinto di riprendere gli allenamenti. A poche ore dal reveal della maglia away della Juventus, anche i Campioni d’Italia del Napoli hanno presentato i kit che sfoggeranno nelle partite.

In collaborazione con EA7, la squadra partenopea ha tolto il velo dalla nuova collezione di maglie che confermano i colori storici della squadra: sul kit home domina l’azzurro, mentre su quello away il bianco. Entrambi, sono conditi da contorni bianchi e azzurri e da un richiamo sul colletto e sulle braccia allo Scudetto che è presente in tutta la sua bellezza sul petto, in mezzo allo stemma della squadra ed a quello dello sponsor tecnico.

Il Napoli spiega che questi kit segnano l’inizio di una nuova era e celebrano il forte legame della squadra con la Città, ma anche la presenza dei tifosi del Napoli in tutto il mondo come si è potuto vedere durante i festeggiamenti per il terzo storico scudetto.

La maglia home è composta da un tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco con collo a v ad incrocio con stampa tricolore (che è presente anche sul fondo della manica).



Sulla maglia away invece è presente una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio, uno dei tanti simboli della città.



La collezione è stata presentata da Valentina De Laurentiis in collaborazione con EA7per il progetto di autoproduzione del club, la quale ha commentato che “in questi due anni è stato per me un privilegio poter lavorare con il gruppo Armani, soprattutto perché le nostre maglie ora resteranno nella storia. La prima maglia ha come protagonista lo scudetto, colletto e fondo manica tricolore per enfatizzare la nostra storica vittoria. Il colore dominante rimane e rimarrà sempre l’azzurro. La seconda maglia rende onore alla nostra città, lo scudetto sorge dal Vesuvio per simboleggiare una nuova era”.