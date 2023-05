Nameless Festival 2023 è più grande che mai: quattro palchi e tanti artisti

L’edizione 2023 del Nameless Festival è più grande che mai. L’evento, che si terrà dal 2 al 4 Giugno 2023 tra i comune di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini vedrà gli artisti esibirsi su quattro palchi totalmente rinnovati: il Main Stage, il Nameless Tent By Molinari, il Live Stage e l’Igloo by CGTE Spa.

Con l’aggiunta del quarto palco la lineup di quest’anno si arricchisce ulteriormente ed abbraccia tanti generi musicali dall’elettronica all’hip hop passando dalla latin musica ll’indie pop.

Di seguito la lineup ufficiale annunciata oggi nel comunicato stampa:

A inaugurare il palco del Main Stage, venerdì 02 giugno, saranno l’headliner Paul Kalkbrenner, Giorgia Angiuli, Tokischa, Will Sparks, Hedex, Miles, SLVR e SQ4RE.

Lo stesso giorno si alterneranno sul Nameless Tent: Malaa, Ofenbach, Sonny Fodera, Matroda, Jenjii, Capozzi, Joshwa, Astrality e MNNR.

Sul Live Stage saliranno Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, Dylan, Olly, Icy Subzero, LA SAD, Kid Yugi, Ensi & Nerone, Claudym, AGON e Rocket Pengwin.

A rompere il ghiaccio dell’Igloo saranno invece Goldie, DJ Hype, The Upbeats, The Caracal Project e Gyrofield, Mother Inc., VSC e Agatha Lai.

Sabato 03 giugno il Main Stage farà scatenare l’intera arena con la musica degli headliners Skrillex e Salmo. Alle loro esibizioni si aggiungeranno quelle di Chris Lake, Mora, ArrDee, Merk & Kremont, Uniique e Scarlett.

Grande protagonista del Nameless Tent sarà la musica di Automhate, Kayzo, MARAUDA, GRAVEDG, Luca Agnelli, EDMMARO, BYOR, Vieze Asbak e Noisy Boï.

Sul Live Stage sarà il turno di Ernia, Mara Sattei, Neima Ezza, Diss Gacha, Nello Taver, Rovere, Clara, Tredici Pietro & Lil Busso, Asteria, Kaze e Sillyelly.

L’Igloo sorprenderà il pubblico con le performance firmate Dance Revolution di Dance System, Horse Meat Disco, Catz’n’Dogz, Albertino, Amedeo Picone, Shorty, Mattei & Omich e LRNZ.

Degna conclusione del Festival la daranno, domenica 04 giugno, sul Main Stage, le esplosive performance dell’headliner Hardwell, Oliver Heldens, Lost Frequencies, Benny Benassi, 070Shake, Il Pagante, Maddix e Greg Willen.

Sul Nameless Tent si esibiranno invece Gordo, Dom Dolla, Hugel, Mau P, Tita Lau, Biscits, Gladde Paling, NCT e Greeko.

Il Live Stage vedrà scatenarsi Geolier, Villabanks, ANNA, NITRO, MYSS KETA, Slings, Galeffi, Mida, Beatrice Quinta, FUCKYOURCLICQUE, HU e Chaze.

A scaldare l’Igloo ci penseranno infine Sam Divine e Toytonics.

Info e biglietti disponibili sul sito del Nameless Festival.