Prepariamo la Namelaka al cioccolato: la crema super cremosa che arriva dal Giappone

Hai voglia di una crema soffice e spumosa, ma che al contempo sia anche gelificata come un budino? Prova a realizzare con noi la Namelaka al cioccolato.

La Namelaka 滑らか (なめらか) letteralmente “ultra cremosa” è una crema di cioccolato inventata da un pastry chef giapponese alla École du Grand Chocolat Valrhona a Tain-l'Hermitage, in Francia. A metà tra una mousse e una ganache vi stupirà per la sua consistenza inaspettata e la sua versatilità: ottima come dolce al cucchiaio, come accompagnamento per una fetta di dolce o per farcire torte, pasticcini, bignè, tartellette, èclair o cupcakes.

Il segreto della Namelaka è tutto nella chimica: innanzitutto il cioccolato deve essere di alta qualità e contenere abbondante burro di cacao. Il rapporto tra cioccolato e liquidi in questo dolce è talmente alto che al posto delle uova, solitamente presenti nelle creme, viene impiegata la gelatina con la funzione di aggregante, in modo da ottenere una consistenza compatta e duttile.

Molta importanza rivestono anche le dosi. Per quanto riguarda il cioccolato al latte o bianco sarà necessario aggiungerne un quantitativo maggiore: circa 350 g rispetto ai 250 g del cioccolato fondente. Quest'ultima tipologia di cioccolato, infatti, risulta naturalmente più ricca in burro di cacao (ad alto contenuto lipidico). Per essere considerato tale, infatti, il cioccolato fondente deve contenere il 43% di cacao di cui almeno il 28% in burro. Questo particolare ingrediente permette che la crema assuma una forma cristallina stabile durante il tempo di riposo e si “solidifichi” opportunamente.

Preparare la Namelaka è molto più semplice di quanto sembri, dovrete solo munirvi di abbondante pazienza, visto che il tempo di riposo si aggira attorno alle 4/6 ore.

Ingredienti:

200 ml di latte

5 g di gelatina in fogli

30 g acqua

250 g di cioccolato fondente di alta qualità (in alternativa 350 g di cioccolato al latte o bianco)

400 g di panna da montare con almeno il 30% di grassi

Preparazione:

Disciogliere la gelatina all'interno di una ciotola di piccole dimensioni, aggiungendo i 30 g di acqua fredda, quindi lasciare in frigorifero per 20 minuti. In un pentolino portare a bollore il latte e aggiungere la gelatina. Versare il composto ottenuto sopra al cioccolato precedentemente spezzettato, quindi mescolare con cura e aggiungere la panna fredda e frullate con un minipimer per ottenere un'emulsione perfetta.

A questo punto versate la crema in una teglia ricoprendo con una pellicola, poi fate riposare in frigo per almeno 4 ore. Et voilà ecco pronta la vostra Namelaka, perfetta per farcire, guarnire o semplicemente accompagnare le vostre preparazioni dolci!

Se amate i dolci provenienti dal Giappone provate la nostra ricetta per il Melonpan, il tipico panino dolce che si mangia nel quartiere di Asakusa a Tokyo.