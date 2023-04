La musica IA impazza su YouTube e c'è un'altra falsa hit di Drake

Vi ricordate della falsa canzone IA di Drake e The Weeknd? Probabilmente sì, visto che non è passato molto tempo. Ebbene, quel brano è stato rimosso da piattaforme come Spotify, ma la battaglia lato copyright contro i brani generati dall'intelligenza artificiale sembra essere solamente all'inizio. Infatti, è comparsa una nuova "hit" di Drake.

Sì, avete capito bene: nemmeno il tempo di "buttare giù" il falso brano con The Weeknd che l'artista canadese si vede già suo malgrado al centro di un'altra questione simile. Questa volta le principali piattaforme coinvolte sono SoundCloud e YouTube. Sembra però essere il servizio di Google quello in cui il falso brano di Drake generato tramite IA, chiamato questa volta "Not A Game", sta riscuotendo il maggior numero di visite.



Per intenderci, il video finito al centro anche di articoli esteri come quelli di Hypebeast e The Verge conta di nuovo oltre 20.000 visualizzazioni. Nel caso stiate pensando che non è poi così tanto, potreste voler dare un'occhiata alla descrizione lasciata dal creatore del tutto: "had to reup", ovvero "ho dovuto ricaricarlo". Questo ci porta a un'altra questione, ovvero al fatto che questi brani risultano continuamente ricaricati sulle piattaforme Web.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: online sono presenti molte "copie" della precedente "Heart on My Sleeve", così come non mancano reaction e molto altro. D'altronde, una questione ben nota a tutti è il fatto che un contenuto finito sul Web, specialmente se virale, risulta complesso da eliminare. Insomma, capite bene che la questione del copyright è tutt'altro che conclusa.

Tra l'altro, nella più recente vicenda di "Not A Game", che nel titolo vede comunque specificato che si tratta di "Drake AI" (cosa che sembra fatta quasi per voler "sfidare" il mondo musicale), sembra che di mezzo ci siano beat e tracce vocali reperiti sul Web, "mescolati" poi alla voce di Drake generata dall'intelligenza artificiale.



Come ben potete immaginare, il tutto sta suscitando ampi dibattiti, dando luogo anche a ulteriori questioni relative all'uso dell'IA in campo musicale. Non sono infatti di certo passate inosservate le dichiarazioni di Grimes, dato che quest'ultima ha affermato di voler consentire a tutti di usare la sua voce tramite IA in cambio di un'equa suddivisione in termini di royalties. Insomma, la musica IA è qui: adesso bisogna capire come gestirla.