Al Museo del Novecento si entra gratis con la Milano Art Week: ecco quando

Milano è ormai considerata "capitale" di tante cose, dai libri alla moda, passando per l'arte e la cultura. Non a caso infatti si sta tenendo una nuova edizione della Milano Art Week, una settimana di eventi che dall'11 al 16 aprile 2023 intratterranno gli appassionati in diversi luoghi cardine. Uno di questi è il Museo del Novecento.

Anche se la Milano Art Week è iniziata l'11 aprile scorso, ne parliamo ancora perché sabato 15 aprile l'ingresso per visitare la collezione permanente del Museo del Novecento sarà gratuita e aperta a tutti, grazie al main sponsor di ArtWeek Banca Generali.

Per chi invece volesse vedere anche la mostra Futurliberty. Avanguardia e stile l'ingresso sarà ridotto a soli 5 euro. Questa particolare mostra temporanea è attualmente ospitata al piano terra del museo, ci sono in corso però anche altre esposizioni: presso lo Spazio degli Archivi è possibile ammirare Fluxus, arte per tutti. Edizioni italiane dalla collezione Luigi Bonotto, al Focus -1 invece si può visitare Getsemani di Gabriella Ciancimino.

Sempre sabato 15 aprile inoltre, alle ore 10:30, presso il Museo del Novecento si terrà una Tavola Rotonda dal titolo Il Valore dell'Arte a cui interverranno Vincenzo De Bellis, Director Fairs and Exhibition Platform - Art Basel, Nicola Ricciardi, Direttore MIART (ad aprile 2023 torna il MIART a Milano), Gianfranco Maraniello, Direttore Museo del Novecento. L'incontro sarà moderato da Maria Ameli, Head of Corporate, Real Estate, Art Advisory di Banca Generali. Per seguire anche altri eventi vi rimandiamo al programma completo della Milano Art Week.