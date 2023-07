Muse stasera 22 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano: la scaletta

Dopo il concerto dei Muse allo Stadio Olimpico del 18 Luglio, stasera la band di Matthew Bellamy chiude il suo Will of The People Tour europeo allo Stadio San Siro di Milano, con l’ultima imperdibile data.

Previste anche a Milano temperature elevate, ma non così alte come a Roma. Ricordiamo che i Muse avevano posticipato il via ai concerti di Roma a causa del caldo record che nella Capitale aveva fatto salire le temperature oltre i 40 gradi. Il gruppo inglese dovrebbe salire sul palco intorno alle ore 21, ed il concerto dovrebbe durare poco più di due ore: nel corso del concerto Bellamy & co ripercorreranno tutti i principali successi della loro discografia, con un focus primario sull’album uscito lo scorso anno. Chiaramente, trattandosi dell’ultimo concerto del tour europeo non si escludono sorprese (ci sarà Elisa sul palco con cui i Muse hanno duettato su Ghosts?). La scaletta dovrebbe essere la seguente:

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Map of the Problematique

Resistance

Won't Stand Down

Kill or Be Killed

Compliance

Thought Contagion

Verona

Interstitial 'Parkour'

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It's Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Interstitial 'Driving'

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Simulation Theory Theme

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

Ad aprire il concerto ci saranno i Royal Blood, il famoso duo rock britannico che tornerà prossimamente nei negozi di dischi con il nuovo album. Prima di loro si esibiranno gli One OK Rock. I biglietti sono disponibili direttamente sul sito web di Live Nation.