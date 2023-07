Muse stasera 18 Luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma: la scaletta

Il “Will of The People Tour” dei Muse arriva in Italia oggi, con la prima di due tappe negli stati. Stasera, 18 Luglio 2023, la band di Matthew Bellamy si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma, prima di passare il 22 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano.

La scaletta dovrebbe proporre un mix dei più grandi successi del gruppo, con un focus principale sull’ultimo album “Will of The People”. Come sempre, si tratterà di uno show a 360 gradi con coreografie e spettacoli di luci a tema: la band inglese ha abituato i propri fan a concerti dall’alto tasso di spettacolarità. La scaletta, almeno sulla base di quanto visto negli ultimi live dovrebbe essere la seguente:

Intro: Chant

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Map of the Problematique

Resistance

Won't Stand Down

Kill or Be Killed

Compliance

Thought Contagion

Verona

Interstitial 'Parkour'

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It's Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Interstitial 'Driving'

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

Ad aprire il concerto ci saranno i Royal Blood, il duo rock britannico che tornerà nelle prossime settimane nei negozi di dischi con il nuovo album già preannunciato da diversi singoli:

Out of the Black (Extended outro)

Come on Over

Boilermaker

Lights Out

Pull Me Through

Trouble's Coming

Typhoons

Little Monster

Figure It Out

Gli ultimi biglietti rimasti sono in vendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, e per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito di Live Nation.



Nella giornata di ieri i Muse hanno annunciato di aver rinviato l'orario del concerto a causa del caldo record.