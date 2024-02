Ancora più muscoli per la Juventus: Mike Tyson posa con la divisa bianconera

Ancora novità dal fronte calcistico. All’annuncio della quarta divisa del Milan, si aggiunge anche quello della Juventus. La squadra bianconera, seconda in classifica alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi, ha aggiunto ancora più muscoli alla sua rosa.

Qualche ora fa, infatti, sull’account Instagram ufficiale della Juventus sono comparse due immagini che vedono Mike Tyson posare con la divisa bianconera, su cui ovviamente è stato apposto il suo nome ed il numero uno. “L’allenamento della Juventus sarà molto più duro” si legge nella didascalia pubblicata dai social media manager, che poi chiede ai follower “chi marca Mike durante l’allenamento?”.

Magic Mike in questi giorni si trova a Torino per girare “Bunny Man”, il film d’azione che segnerà il debutto ad Hollywood dell’ex pugile 57enne. Tyson ha mostrato tutto il suo amore per il nostro Stivale, che ha definito “un Paese che rimane sempre bellissimo. Mia moglie ha frequentato anche la scuola qui e parla italiano”. Kid Dynamite ha anche confidato che vorrebbe comprare una villa in Italia, magari proprio a Torino?