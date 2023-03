Murder Mystery arriva in Italia e tinge Milano di giallo: c'è da risolvere un omicidio

Mentre continua la prima indagine mondiale di Cluedo, arriva in Italia Murder Mystery, nel cuore di Milano, nella prestigiosa residenza del Museo Begatti Valsecchi nel cuore del quadrilatero della moda in Via Gesù 5.

Il museo infatti apre le sue porte in esclusiva per permettere agli appassionati di vivere un’esperienza unica, dopo il sold out di dicembre, fino a maggio 2023.

L’esperienza, che sicuramente attirerà gli amenti di crime, ha già stupito i visitatori di città come Parigi, Ginevra, Londra, Città del Messico e Bruxelles e permetterà ai milanesi di risolvere il mistero dell’omicidio di un residente di Casa Begatti Valsecchi.



Gli ingredienti principali di Murder Mystery Milano sono: un cadavere, un’indagine da condurre sottotraccia e la dimora storica.

La trama è molto semplice ma nasconde tanti misteri: “siamo a fine ‘800 e la notizia della morte di Enrico Agrippa, sarto di professione, ha ormai fatto il giro della città. Il suo corpo è stato rinvenuto, privo di vita, nell’anticamera di Casa Bagatti Valsecchi. Non è però questo a stupire: Agrippa frequentava abitualmente la residenza dei fratelli Giuseppe e Fausto. A suscitare la curiosità del detective Marlowe è piuttosto la reticenza, da parte di tutti gli ospiti della casa, a parlare con la polizia. La causa di questo silenzio sarà forse da attribuire allo sconvolgimento per l’improvvisa dipartita del sarto? Oppure qualcuno ha qualcosa da nascondere?”.



Per fare lumi sulla vicenda bisognerà interrogare gli ospiti, portare alla luce i loro segreti ed osservare minuziosamente gli ambienti. Nel frattempo, si potranno esplorare le sale del Museo e collaborare con il detective Marowe.



Al centro dell’esperienza, che dura 2 ore ed ha un prezzo a partire da 34 Euro, ci sarà anche un viaggio in cui gli ospiti verranno condotti per mano attraverso i secoli e si sentiranno parte del mistero che a fine ‘800 ha avvolto Casa Bagatti Valsecchi.