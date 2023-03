Multistyler ed asciugacapelli insieme: arriva Shark FlexStyle di Shark Beauty

SharkNinja ha annunciato oggi il lancio in Italia del nuovo Shark Frexlstyle, l’all-in.one style ed asciugacapelli che permette di arricciare, lisciare e volumizzare i capelli.

L’all-in-one si trasforma da phon a styler ad aria con una semplice rotazione, e si adatta a tutte le tipologie di capelli.

Compatto e leggero (pesa solo 700 grammi), è disponibile in Italia in color champagne, mentre a luglio arriverà anche con finiture oro rosa. Con Shark FlexStyle è possibile riprodurre con facilità i look preferiti grazie a cinque accessori inclusi: due cilindri auto avvolgenti, per onde facili da creare in pochi secondi, una spazzola piatta che liscia e dona luminosità ai capelli durante la fase di asciugatura, una spazzola ovale che dona volume ed elasticità ai capelli, un diffusore che solleva e definisce i ricci naturali ed un concentratore che permette di perfezionare l’asciugatura e la piega.

Dal 14 Marzo 2023 la colorazione Champagne è disponibile a 299,99 Euro sul sito di SharkClean e da Euronics, mentre a Luglio saranno invece disponibili i set completi in colore nero e dettaglio in oro rosa anche su Amazon. La confezione è completata da una custodia rigida che garantisce una maggiore organizzazione.

Sicuramente una nuova aggiunta molto interessante al portfolio di prodotti di Shark Beauty per il nostro paese.