Gli MTV EMA 2023 di Parigi sono stati annullati a causa della guerra in Medio Oriente

MTV ha comunicato la cancellazione della cerimonia di consegna degli MTV EMA 2023 prevista a Parigi il 5 Novembre 2023 a causa del conflitto in corso nel Medio Oriente e l’allerta antiterorrismo in Europa. La notizia è stata confermata dagli organizzatori in una nota, in cui spiegano che la decisione è stata presa per motivi di sicurezza.

Alla premiazione avrebbero dovuto prendere parte ospiti come David Guetta, The Kid Laroi, Sabrina Carpenter e Jung Kook dei Bts.

“Data la volatilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non tenere la cerimonia di premiazione degli MTV EMA 2023 come misura precauzionale nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che avrebbero viaggiato da tutti gli angoli del mondo per lo spettacolo” si legge nella nota. “Gli MTV EMA sono una celebrazione annuale della musica globale. Mentre osserviamo il continuo svolgersi degli eventi devastanti in Israele e a Gaza, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto”.

Le votazioni chiaramente continueranno e gli artisti riceveranno i premi, mentre la cerimonia si terrà nel novembre 2024.

L’artista più nominata è Taylor Swift, che è in lizza per portare a casa sette premi, seguita da Olivia Rodrigo e Sza. In corsa anche i “nostri” Maneskin, che hanno ottenuto quattro nomination al pari di Miley Cyrus e Nicki Minaji. La lista completa delle nomination è disponibile a questo indirizzo.