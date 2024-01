MSGM ha usato l'IA di Pixel per la sua ultima capsule collection

Google ha annunciato di aver collaborato con MSGM per il lancio della nuova capsule collection presentata alla Milano Fashion Week Uomo.

Nella fattispecie, il brand di moda Made in Italy ha presentato la capsule collection composta da immagini scattate con i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Si tratta di una prima collaborazione di questo tipo tra Google e MSGM, che unisce moda e tecnologia attraverso l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Le foto sono state scattate nella zona della metropolitana di Milano utilizzando la modalità esclusiva di Pixel, Esposizione Lunga, per poi essere modificate con Magic Editor. L’Esposizione Lunga utilizza l’intelligenza artificiale della fotocamera del Pixel per aggiungere in modo creativo la sfocatura e catturare l’energia della scena che si ha davanti, mentre Magic Editor ha consentito di modificarle in maniera complessa anche senza avere competene professionali.

"Celebrare l'intersezione tra moda e tecnologia è come un viaggio nel tempo digitale, una collezione che riflette sulla velocità della nostra epoca", ha raccontato il fondatore di MSGM Massimo Giorgetti “MSGM e Google Pixel convergono per creare non solo abiti, ma un'espressione di contemplazione sul digitale e sul tempo perduto che vogliamo riscattare. Ogni pezzo è un frammento di memoria digitale, un cenno al passato e un salto nel futuro. La collaborazione va oltre i tessuti e i ricami”. La capsule collection è disponibile sul sito di MSGM.