MSC Seascape: la nuova ammiraglia MSC è tutta tecnologica (e italiana)

Se siete alla ricerca di un regalo (o, ancora meglio, di un auto-regalo) all'insegna del lusso, perché non concedervi un viaggio sulla nave da crociera più avanzata al mondo, la MSC Seascape? La nuova ammiraglia della flotta MSC, inaugurata solo un paio di settimane fa, rappresenta infatti un'eccellenza di design e tecnologia Made in Italy.

MSC Seascape è il fiore all'occhiello dell'industria navale italiana: si tratta infatti della nave più grande mai costruita in Italia, ed è il frutto di una spesa colossale da parte del colosso delle crociere MSC, pari a più di un miliardo di Euro. A realizzare la città su acqua è stata Fincantieri: le dimensioni della nave sono davvero imponenti, con una lunghezza di 339 metri, un'altezza di 76 metri e una larghezza di 41 metri. Non a caso un "mostro" simile può ospitare fino a 5.600 turisti alla volta, grazie alle sue 2.270 cabine.

Non è solo per le dimensioni che la nave ammiraglia di MSC fa scalpore: al contrario, Seascape valorizza il design e la tecnologia Made in Italy. L'intera nave è stata pensata da MSC e Fincantieri per essere un omaggio alla città di New York, trasudando l'atmosfera della Grande Mela dalle architetture degli spazi pubblici, dai nomi dei ponti e persino da una piazza centrale modellata sulla base di Times Square, con un enorme muro LED alto 8,5 metri.

Su uno dei ponti della nave, poi, si trova Robotron, un'esperienza ad altissima tecnologia che permette agli ospiti di godere del divertimento delle montagne russe direttamente sul mare, insieme ad un accompagnamento musicale personalizzato da un DJ. Robotron, che raggiunge l'altezza di 53 metri, garantisce una vista a 360° sul mare: un'esperienza unica nel mondo delle crociere.

Ovviamente, accanto alla componente più innovativa, MSC Seascape ha anche un volto tradizionale, fatto di piscine, come The Marina Pool, sul Ponte 18, Spa coperte e persino un lussuoso Yacht Club di 3.000 metri quadrati, il più grande dell'intera flotta MSC. Le prossime partenze della nave la porteranno in Brasile, alle Bahamas e nelle Antille: se queste destinazioni non vi attirano, però, potete dare un'occhiata alle 30 migliori destinazioni per il 2023 secondo Lonely Planet.