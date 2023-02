Mr.Rain guida la classifica del Fantasanremo 2023: i punteggi della prima serata

Menomale che Blanco non era in gara. La sfuriata del vincitore di Sanremo 2022 sarebbe potuta costare carissimo ai fantallenatori che dalla serata di ieri si stanno sfidando al Fantansanremo. I gestori del gioco hanno annunciato da poco la classifica, e non mancano le sorprese.

A guidarla è Mr.Rain con 65 punti, che ha ottenuto 10 punti perchè ha suonato uno strumento, 15 perchè non si è limitato solo a cantare, 5 perchè è stato presentato da un co-conduttore e 5 per aver ringraziato il pubblico. A togliergli qualche punto il malus per essersi seduto sulle scale.

Secondo posto per i Colla Zio, a pari punti (45) con Coma_Cose e Mara Sattei. Ex aequo a 40 punti per Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna e Leo Gassman, mentre a 35 troviamo Anna Oxa, gIANMARIA, Margo Mengoni e Olly. 25 punti per Ariete, Elodie ed Ultimo, mentre chiaramente gli altri 14 cantanti che non si sono esibiti sono a zero.

Di seguito la classifica:

Mr. Rain - 65pt Colla Zio - 45pt Coma Cose - 45pt Mara Sattei - 45pt Cugini di Campagna - 40pt Gianluca Grignani - 40pt Leo Gasmann - 40pt Anna Oxa - 35pt gIANMARIA - 35pt Marco Mengoni - 35pt Olly - 35pt Ariete - 25pt Elodie - 25pt Ultimo - 25pt

Fra i bonus più utilizzati troviamo il batticinque a Gianni Morandi (che conferisce 10punti), dato da Ariete, Colla Zio, Gianluca Grignani, gIANMARIA, Leo Gasmann, Olly ed Ultimo, mentre menzione d’onore ai Cugini di Campagna e Coma_Cose che hanno sfoggiato il braccialetto jolly del fantasanremo che gli ha consentito di raddoppiare i punti ottenuti dal piazzamento ottenuto al termine della seconda serata. I fantallenatori sorridono.