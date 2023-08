Mr. Beast Burger fa causa a... Mr. Beast: chiesti danni per 100 milioni

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del caso degli hamburger di Mr. Beast. Lo YouTuber più famoso al mondo, infatti, ha deciso di far causa alla società dietro a Mr. Beast Burger, la sua catena di fast food, e di chiudere i punti vendita e i ristoranti sparsi per gli Stati Uniti. Oggi, però, un altro tassello si aggiunge alla vicenda.

Nelle scorse ore, infatti, l'azienda dietro a Mr. Beast Burger, Virtual Dining Concepts, ha fatto causa a sua volta a Mr. Beast per 100 milioni di Dollari, rispondendo alla querela di quest'ultimo contro la compagnia depositata la scorsa settimana presso un tribunale di New York. Virtual Dining Concepts, che ha sede in Florida, è un'azienda specializzata nella creazione di fast food e food experience per attori, celebrities e influencer, spesso prendendo in licenza il loro nome e strutturando attorno a quest'ultimo interi ristoranti e catene.

Come spiega Variety, questa stessa procedura è stata adottata anche con Mr. Beast, che però, secondo l'azienda, non avrebbe rispettato i suoi obblighi contrattuali nei confronti di Virtual Dining Concepts, che ora starebbe chiedendo i danni per l'accaduto. Inoltre, l'azienda spiega che le ultime azioni di Mr. Beast, ovvero la querela contro la compagnia, avrebbero causato un "enorme danno finanziario" per quest'ultima, spingendo altri influencer a ritirare le proprie partnership e, soprattutto, riducendo i guadagni di Mr. Beast Burger convincendo il pubblico a non recarvisi più a pranzo e cena.

Il testo della querela spiega che "questo caso giudiziario riguarda una celebrità che crede che sia solo la sua parola a contare e che i fatti non abbiano valore, che crede di poter rinnegare e infrangere il suo contratto e gli obblighi ad esso connessi senza alcuna conseguenza. Si sbaglia di grosso". D'altro canto, sembra scontato che Virtual Dining Concepts cerchi di tutelare Mr. Beast Burger, che da qualche anno è una vera e propria gallina dalle uova d'oro per la compagnia, con un totale di 1.700 punti vendita aperti negli Stati Uniti d'America.

VDC spiega anche che Mr. Beast avrebbe tentato di rinegoziare il contratto con l'azienda per avere condizioni economiche più favorevoli in almeno tre occasioni, ossia nel novembre del 2022, nel febbraio del 2023 e nel giugno del 2023. Quando tali tentativi si sono rivelati vani, lo YouTuber avrebbe infranto il contratto con l'azienda querelandola ed esponendosi contro la sua stessa catena di fast food su Twitter, scrivendo per esempio che "se avessi avuto l'opportunità di chiudere Mr. Beast Burger, lo avrei fatto tempo fa, purtroppo. A volte, quando si è giovani, si firmano dei contratti sbagliati".