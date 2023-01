La nuova motocicletta di Batman diventa un set LEGO Technic

Amanti delle due ruote e del cinema, finalmente sta per arrivare il set LEGO perfetto per voi: la replica della motocicletta di Batman vista nell'ultimo film del 2022 è vicina al debutto sul catalogo ufficiale del gigante danese. Il Batcycle sarà disponibile dal prossimo marzo, pronta a far parte della vostra collezione personale.

Neanche il tempo di ammirare la mostruosa Bugatti Bolide nel formato LEGO Technic che dobbiamo rifarci gli occhi con il Batciclo, moto moderna vista nel reboot della saga cinematografica di Batman rilasciato nel 2022. Il design di Ash Thorp è già diventato iconico, tanto che ora diventerà un set di mattoncini composto da 641 pezzi, pensato per bambini e adulti.

Per quanto le misure siano contenute, la replica include elementi chiave come manubri a clip e scarico a quattro tubi, oltre a dettagli essenziali come sterzo, sospensioni e catena che collega il motore H4 alla ruota posteriore. Nella sua semplicità, il set THE BATMAN – BATCYCLE™ entrerà a fare parte della grande famiglia LEGO Technic assieme a repliche di auto sportive come McLaren Senna e moto come la Ducati Panigale V4 R. Ad accompagnare grandi e piccoli nella costruzione sarà l’app LEGO Builder, la quale include la guida completa – 2D e 3D – per passare dal cumulo di pezzi singoli al prodotto finale.

Questo set ancora non compare sul catalogo ufficiale italiano, ma è già incluso in quello statunitense con prezzo fissato a 49,99 dollari e lancio previsto per il 1° marzo 2023. Se siete interessati all’acquisto, quindi, dovrete aspettare ancora due mesi circa. Dopodiché, potrete rendere il Batcycle un soprammobile unico nel suo genere.

In alternativa, ecco i nuovi set LEGO svelati a inizio 2023 per gli amanti delle quattro ruote.