La mostruosa Bugatti Bolide diventa un set LEGO Technic

La Bugatti più estrema di sempre, la Bolide pensata per il solo uso in pista, è stata trasformata in un set LEGO Technic assolutamente da non perdere. Continua così la collaborazione fra LEGO e Bugatti, iniziata ormai nel lontano 2018 con la creazione di una Chiron in mattoncini.

La riproduzione in LEGO Technic della Bugatti Bolide misura poco più di 8 cm di altezza, 31 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza e si può costruire con 905 pezzi - tutti finemente lavorati e ingegnerizzati.

Vi basti pensare che le portiere hanno un meccanismo a forbice per l’apertura, i cerchi sono aerodinamici con pneumatici a profilo basso, mentre nell’abitacolo si può giocare con uno sterzo davvero funzionante. Il mostruoso motore W16 da 8.0 litri della Bugatti Bolide è stato invece ricreato con pistoni in grado di muoversi sul serio.

Il modellino è rifinito nei colori nero e giallo, una delle combinazioni preferite dal fondatore dell’azienda Ettore Bugatti. Il set è venduto anche con diversi adesivi utili a ricreare al meglio l’esperienza della società francese, che come molti sapranno insegue la filosofia “la forma segue le prestazioni”.

Wiebke Ståhl, Managing Director di Bugatti International, ha detto: “Il modellino LEGO Technic Bugatti Bolide è l’espressione della perfetta simbiosi fra LEGO il nostro marchio. Bugatti è leader mondiale nel settore delle hypercar e continua ad alzare costantemente l’asticella delle prestazioni, del design e dell’ingegneria. Valori che LEGO è riuscita a riprendere in maniera fedele con questo nuovo modellino”.