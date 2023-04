Mostri e miti del Giappone arrivano a Bologna: al via la mostra sugli Yokai

Le esposizioni immersive stanno prendendo sempre più piede in Italia: un chiaro esempio ne è la Serial Killer Exhibition di Milano, in programma fino al 4 giugno, che vuole far addentrare gli spettatori nel perverso mondo degli omicidi seriali. Un altro è la mostra Yokai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, che ha appena (ri)aperto a Bologna.

La mostra, dopo il grande successo riscosso a Monza, presso la stupenda cornice di Villa Reale, si sposta nel capoluogo emiliano, a Palazzo Pallavicini: l'esibizione è stata inaugurata il 7 aprile e resterà aperta fino al 23 giugno 2023, è prodotta da Vertigo Syndrome e curata da Paolo Linetti, uno dei massimi esperti nel mondo dell'arte giapponese.



Come spiega il titolo, l'esibizione si propone di far conoscere miti e leggende del Giappone feudale al pubblico italiano e occidentale tramite più di 200 opere d'arte risalenti al XVIII-XIX secolo, tra le quali troviamo stampe, libri, armi, abiti e persino un'armatura samurai. Completano la collezione 77 piccole statue in avorio, note come netsuke.



Attenzione, però: Yokai - Le Antiche Stampe Giapponesi non è una mostra convenzionale. Come abbiamo già spiegato, si tratta di un'esposizione immersiva, che si apre cioè con un'installazione che mira a far rivivere allo spettatore il "rituale delle 100 candele", una prova di coraggio per tutti i samurai. Il rituale vedeva un gruppo di guerrieri ritrovarsi davanti a 100 candele dopo il tramonto e raccontarsi miti popolati da mostri e yokai, spegnendo piano piano le luce finché la stanza del rituale non restava completamente buia.



Per quanto riguarda la componente più "tradizionale" della mostra, invece, segnaliamo la presenza di xilografie e "manga" di Hokusai, tutti raffiguranti mostruosità assortite e yokai della tradizione giapponese, insieme a una serie di altri importanti nomi della scuola Utagawa, come Hiroshige, Kunisada e Kuniyoshi.