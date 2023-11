Le mostre di novembre 2023 che non si possono perdere

Se siete dei fan dei CCCP - Fedeli alla Linea, da non perdere la mostra a Reggio Emilia, che celebra i 40 anni della loro storia. Potrete scoprire immagini, suoni, testi e abiti che raccontano il loro percorso musicale e politico.

La mostra si trova alla Fondazione Palazzo Magnani, Chiostri di San Pietro, e dura fino all’11 febbraio 2024.

La mostra “Velasco Vitali - Listen Better” a Milano, invita a riflettere sul cambiamento climatico con le opere di un artista che esprime la sua visione della natura. Vitali mescola meraviglia e terrore nelle sue creazioni, che sono state curate dagli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Arte. La mostra si trova alla Contemporary Exhibition Hall di IULM e dura fino al 24 novembre 2023.

L'arte moderna è la vostra passione? Allora non potrete perdervi la mostra “Marcel Duchamp e la seduzione della copia” alla Collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Qui potrete scoprire come Duchamp ha cambiato il modo di concepire l’opera d’arte, usando tecniche e dimensioni diverse. La mostra dura fino al 18 marzo 2024.

Roma con la mostra “Favoloso Calvino” rende omaggio a Italo Calvino, uno dei maggiori narratori italiani del XX secolo. La mostra si focalizza sul tema dello spazio, che Calvino ha trattato nelle sue opere con creatività e precisione, inventando mondi fantastici e pensando al legame tra letteratura e realtà. La mostra si svolge alle Scuderie del Quirinale a Roma e sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024.

La mostra “Gabriele Basilico - Le mie città” è una rassegna fotografica dedicata a Gabriele Basilico, un famoso fotografo che ha immortalato le città. Qui è ben visibile come è cambiata Milano. Si tiene alla Triennale Milano e dura fino al 7 gennaio 2024.

La mostra “Iwan Baan: Moments in Architecture” al Vitra Design Museum in Germania è la prima grande retrospettiva dedicata al famoso fotografo di architettura olandese. Documenta le diverse forme di architettura nel mondo, e le storie delle persone che vivono in questi spazi. L'obiettivo è raccontare una storia attraverso “momenti non previsti e non pianificati”. La mostra è aperta fino al 3 marzo 2024.