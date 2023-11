Parte a Torino la grande mostra su Mirò: ci sono 200 opere!

A pochi giorni di distanza dalla mostra su Marcel Duchamp a Venezia, un'altra grande esposizione su uno dei maestri dell'arte contemporanea arriva in Italia. "Mirò a Torino" sbarca infatti nel capoluogo piemontese, dove resta visitabile dal 28 ottobre fino al 14 gennaio 2024.



La mostra è curata da Achille Bonito Oliva, Maïthé Vallès-Bled e Vincenzo Sanfo: essa comprende quasi 200 opere dell'artista spagnolo Joan Mirò e arriva nel quarantesimo anniversario dalla sua morte (avvenuta il giorno di Natale del 1983). Le opere provengono da numerose collezioni pubbliche e private e sono state raccolte con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e del Consolato di Spagna a Torino.



Per saperne di più sulla mostra, vi consigliamo di visitare la pagina web dedicata sul sito della Città di Torino. Se siete interessati alla visita, comunque, vi basti sapere che gli orari di apertura della mostra dedicata a Mirò sono i seguenti:

Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 19:30

Sabato, domenica e festivi dalle 9:30 alle 20:30

Il costo del biglietto intero è di 15 Euro nei giorni festivi e di 13 Euro nei giorni feriali. Il biglietto ridotto, riservato a studenti, ragazzi fino a 14 anni e giornalisti, è pari a 10 Euro e può essere acquistato solo in biglietteria. Infine, i bambini fino a 5 anni non pagano l'ingresso alla mostra, mentre c'è la possibilità di acquistare un biglietto "Open" con pass per saltare la fila a 16 Euro.



Il progetto torinese vuole omaggiare Mirò come padre del surrealismo, esponendo un numero enorme di opere dell'artista datate al periodo compreso tra il 1924 e il 1981. Molti dei capolavori in mostra al Museo Storico Nazionale d'Artiglieria del Mastio della Cittadella, per di più, non sono mai state esposte al pubblico, dal momento che provengono da gallerie private francesi e svizzere, come la Galleria Lelong, la Galleria Tamenaga, la Galleria de la Présidence e la Galleria Bailly.



In totale, la mostra propone 27 opere del Mirò "pittore", tra cui acquerelli, guazzi, carboncini, pitture ad olio e a pastello a cera, insieme a 23 litografie, 11 stampe e 7 litografie realizzate per riviste d'arte. Accanto alle opere di Mirò, poi, vengono esposte diverse fotografie, alcune delle quali scattate da Man Ray, che ritraggono il Maestro spagnolo in alcuni momenti della sua vita privata.