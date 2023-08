È morto Sixto Rodriguez, addio al leggendario Sugar Man

"Searching for Sugar Man" non è solo una storia di riscatto ma anche di come la vita possa concederci infinite possibilità per diventare ciò che siamo nati per essere: la vita di Sixto Rodriguez in fondo è stata proprio questo.

Scomparso l'8 agosto 2023 all'età di 81 anni, il cantante, leggenda rock a sua insaputa in Sudafrica, è stato a lungo ignaro del suo enorme successo nel pubblico liberale del Paese durante la lotta all'apartheid. Tuttavia, nell'epoca pre-internet erano le leggende metropolitane a stabilire vita, morte e successo delle star. Sixto Rodriguez, dal canto suo, come detto era ignaro del suo successo sudafricano del suo album Cold Fact, in cui sono contenute tracce come Sugar Man e Crucify Your Mind, e tra i suoi "fan" la versione più accreditata era che si fosse suicidato sul palco durante un concerto.

Nato a Detroit nel 1942, conduce una vita semplice lavorando come operaio. Tra il 1997 e il 1998, però, due fan decidono di aprire un sito web per cercare informazioni sul suo conto e, fortunatamente, il sito riesce ad arrivare all'attenzione di una delle sue figlie.

Da qui partirà la seconda vita del chitarrista, che si riapproprierà dei diritti sulle sue opere, inizierà a fare concerti e a ridistribuire i suoi album. La sua storia e la storia del suo riscatto sono raccontate nel documentario "Searching for Sugar Man" (2012) di Malik Bendjelloul, tragicamente scomparso dopo aver vinto anche l'Oscar per il miglior documentario.