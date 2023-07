È morto Milan Kundera, lo scrittore autore di 'L'insostenibile leggerezza dell'essere'

Il mondo della letteratura piange Milan Kundera, il leggendario scrittore ceco autore di “L’Insostenibile Leggerezza dell’Essere”. L’autore aveva 94 anni e la notizia è stata data dalla televisione pubblica ceca nella giornata di oggi, sebbene sia morto ieri.

Nato a Brno, il 1 Aprile 1929, Kundera è stato uno dei più importanti rappresentanti del romanzo di fine Novecento. Il primo romanzo di successo fu “Lo Scherzo”, pubblicato nel 1967, a cui seguì “Il valzer degli addii” nel 1984 e soprattutto “L’Insostenibile Leggerezza dell’Essere”, che lo rese noto a livello mondiale e che è tutt’oggi il suo lavoro più conosciuto. Proprio quest’ultimo è stato trasformato anche in un film nel 1988. Scritto originariamente in ceco ma pubblicato in Francia nel 1984, è stato uno dei libri più venduti di sempre dalla casa editrice Adelphi, e narra la storia di quattro personaggi che sono legati tra di loro da diverse relazioni amorose. L’autore aveva dato il via libera alla pubblicazione in Repubblica Ceca solo nel 2006.

“Lo Scherzo” era stato bannato in Cecoslovacchia dopo la fine della “Primavera di Praga”.

Negli ultimi anni Kundera si era quasi ritirato a vita privata e parlava raramente in pubblico. Solo saltuariamente tornava nella sua terra natia:nel 2018 il primo ministro Babiš ha svelato che durante un incontro gli aveva proposto la restituzione della cittadinanza, che Kundera aveva accettato.