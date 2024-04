Moonswatch, sta arrivando lo Snoopy 'black'? Un post scatena i fan

Le code fuori dai negozi per il lancio del Moonswatch Snoopy tutto bianco ci hanno fatto ricordare perché la collaborazione tra OMEGA e Swatch è così importante: ha riacceso il sano interesse dei fan nei confronti dei modelli più iconici della storia dell'orologeria svizzera.

A oggi, proprio il Moonphase con l'adorabile faccione di Snoopy rappresenta forse il meglio dell'offerta dei due brand, che potrebbe avere ancora una carta da giocarsi nel prossimo futuro.

A suggerirlo è un post che il profilo ufficiale di swatch ha affidato a Instagram, in cui si vede uno Snoopy intento a spegnere le candeline, una bianca e una nera, su una torta. Purtroppo, un soffio è sufficiente a spegnere quella bianca, ma non la nera...

Un rebus dalla soluzione per certi versi scontata: un Moonswatch Snoopy total black in aperto contrasto con la versione da poco arrivata negli store ufficiali del brand?

L'azienda si è mostrata criptica, nonostante il post fosse eloquente. Non possiamo mettere la mano sul fuoco, ma i fan si sono letteralmente scatenati nei commenti sotto al post (che trovate in calce a questa notizia). Ancora una volta, sottolineando quanto la serie Moonswatch rappresenti vera e propria linfa vitale per il meraviglioso mondo degli orologi da polso.



Ricordiamo che quella sugli Omega Moonwatch non è l'unica serie di omaggi proposta dal gruppo swatch in questi anni. Particolarmente apprezzata anche la collezione che riproduce i leggendari fifty fathoms, con tanto di movimento meccanico. Per saperne di più, ecco dove trovare in Italia i Blancpain X Swatch.

