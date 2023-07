I monumenti di Milano si "aprono" in vista del Galaxy Unpacked del 26 Luglio

In vista del Samsung Galaxy Unpacked del 26 Luglio 2023, nel corso del quale saranno presentati i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, la società asiatica ha pubblicato un nuovo teasing che fa “aprire” i monumenti di Milano.

La clip, che trovate in apertura, è accompagnata dal claim ”Join he Flip Side” ed ha come protagonisti i principali monumenti della città meneghina: dall’Arco della Pace alla Torre Branca. Milano, contenuta all’interno dello smartphone dal form factor pieghevole, esce fuori dagli schemi per aprirsi e vivere esperienze innovative ed uniche.

Il filmato riprende la grafica dell’invito diffuso nelle settimane precedenti, ed è disponibile nel filmato presente in apertura.

Ovviamente seguiremo l’evento il 26 Luglio alle 13 in diretta su queste pagine: Samsung lo trasmetterà in streaming sul proprio canale YouTube.