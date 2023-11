La Montagna del Trono di Spade alle prese con lo stacco: '4 ripetizioni facili con 315Kg'

Se The Rock di recente ci ha spiegato come eseguire le distensioni con i manubri, la Montagna del Trono di Spade, al secolo Thor Bjornsson, sul proprio account ufficiale Instagram è solito pubblicare filmati in cui ci mostra le sue sessioni di allenamento.

Nell’ultima clip, lo Strongmen è alle prese insieme a Mitchell Hooper, con gli stacchi da terra, un altro degli esercizi fondamentali per lo sviluppo muscolare e della forza. Bjornsson nel filmato esegue quattro ripetizioni a sua detta “facili” con ben 315 Chilogrammi di peso. Piedi scalzi, strap ai polsi, l’atleta esegue prima la variante classica degli stacchi, e poi quella con i rialzi ed una presa più larga.

A dimostrazione di come il peso sia elevato, basta guardare il modo in cui si piega il bilanciere: dal volto di Bjornsson però non traspare molta fatica, quasi a sottolineare che il suo massimale sia ancora lontano. Il suo record personale di deadlift è infatti di 501 Chilogrammi, raggiunto con bilanciere standard, suit rinforzata e fasce ai polsi.

Qualche mese fa, Bjornsson aveva tentato di battere il record di powerlifting, documentando il tutto in un filmato pubblicato su YouTube che però non era finito come sperato. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla notizia dedicata.