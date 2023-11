La Montagna di GOT torna ad allenarsi: 270Kg di stacchi da rialzo, senza cintura

Non sono stati giorni facili per Hafþór Júlíus Björnsson. Lo strongmen, noto per il ruolo de La Montagna nel Trono di Spade, qualche giorno fa ha annunciato tramite i propri account social che lui e la moglie hanno perso la terza figlia, Grace Morgan Hafthorsdottir, che è nata morta dopo 21 settimane e mezzo di gestazione.

Nei giorni successivi alla tragica notizia, l’account social di Bjornasson è rimasto in silenzio, ma nelle ultime ore ha ricominciato a pubblicare i video dei suoi allenamenti.

Qualche ora fa ha pubblicato una serie di clip in cui si è lasciato ritrarre alle prese con gli stacchi da terra, in una variante differente rispetto a quella classica, ma che è funzionale per il suo obiettivo di aumentare la forza. Come si può vedere nel filmato,Bjornsson ha eseguito degli stacchi da terra con la bellezza di 270 chilogrammi (comunque pochi rispetto al suo massimale), ma senza cintura e da rialzo. L’assenza di cintura conferisce all’addome meno compattezza e rende più difficoltoso lo stacco, mentre i rialzi vengono usati proprio nelle fasi iniziali dei programmi di forza.

“Potrebbe sorprendere alcuni di voi apprendere che fallire in ogni sessione è un ottimo modo per infortunarsi ma è un modo terribile per diventare forti. Lascio sempre qualcosa nel serbatoio in queste sessioni” afferma Bjornsson nella didascalia.

Qualche mese fa, lo stesso Bjornsson si era messo alla prova con una sessione di crossfit.