La Montagna di GoT impressiona: 150Kg di panca alta ad un anno dal grave infortunio

La Montagna del Trono di Spade è solito pubblicare su Instagram i suoi allenamenti. E se nelle ultime settimana si è soffermato principalmente sulle ripetizioni per gli stacchi da terra, una breve clip caricata sul proprio account ufficiale lo mostra alle prese con la panca alta.

L’esercizio viene solitamente inserito nei programmi di allenamento per allenare la parte alta del pettorale, ed è caratterizzato da una difficoltà maggiore rispetto alla panca piana, sebbene il movimento sia praticamente lo stesso sia a livello di respirazione che esecuzione. Dal momento che il busto è inclinato, però, risulta difficile utilizzare gli stessi carichi.

Nel filmato, Thor Bjornsson si è lasciato ritrarre mentre esegue tre ripetizioni su due serie, con 150 chilogrammi di carico. Nella descrizione evidenzia anche come il suo programma di allenamento preveda una progressione di 5kg in più ogni settimana, davvero impressionante alla luce della complessità dell’esercizio. Un utente infatti nei commenti si dice “assolutamente impressionato da come un essere umano possa essere così forte”, soprattutto alla luce del grave infortunio dello scorso anno quando si è strappato un pettorale. Il recupero però evidentemente è completo e non può che essere uno stimolo per tutti coloro che sono alle prese con problemi di questo tipo, sebbene sia sempre consigliabile farsi seguire da persone qualificate.