La Montagna di Game of Thrones alla prova del Crossfit: ecco come se l'è cavata

Thor Bjornsson, l’ex cestista e strongman islandese famoso per le sue interpretazioni in Game of Thrones e The Northman, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha mostrato una nuova sfida a cui si è sottoposto.

Bjornsson ha infatti partecipato ai Buttery Games, un evento dedicato al mondo del fitness che mette in competizione vari atleti tra cui molti dei partecipanti alle gare Strongest Man e diversi atleti di Crossfit.

Il primo evento ha visto Bjornsson gareggiare in una staffetta di 400 metri, mentre il secondo round è stato puramente dedicato alla cardio: gli atleti infatti si sono sfidati in un Beep Test in cui hanno dovuto completare una serie di corse da 20 metri ad intervalli di tempo decrescenti. Per molti potrebbe sembrare facile, ma spesso e volentieri questo tipo di test è particolarmente impegnativo per i bodybuilder.

Nei due round successivi invece è stata messa alla prova forza, agilità, mobilità, potenza e precisione della parte superiore del corpo. In una sfida con il vogatore, che simula i movimenti degli atleti che fanno canottaggio, Bjornsson ha inavvertitamente rotto l’attrezzatura (per la serie "la potenza è nulla senza controllo"), ma successivamente è stato costretto a ritirarsi da un’altra gara a causa della stanchezza e di alcuni dolori.



È chiaro che il tipo di allenamento a cui è solito sottoporsi Bjornsson va a stimolare il corpo in maniera differente rispetto al Crossfit, che punta non solo sulla forza ma anche sull'elasticità muscolare e sulla resistenza. Il test è indicativo di come spesso due discipline opposte siano difficili da conciliare.