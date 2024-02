Monster Hunter x Puma: nuova collaborazione annunciata per i 20 anni di MH

Quest'anno la serie Monster Hunter compie 20 anni e come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario, Capcom ha annunciato una collaborazione con il brand tedesco Puma, condividendo una immagine che mostra Palico mentre cavalca il lofo della casa tedesca.

Al momento non ci sono molti dettagli a riguardo, se non che i prodotti della collezione Puma x Monster Hunter verranno lanciati in tutto il mondo nel corso del 2024. In occasione dell'anniversario il prossimo 11 marzo, Capcom ha in programma di lanciare una nuova ondata di merchandising commemorativi e oltre a quella con Puma possiamo presumibilmente aspettarci altre collaborazioni.

Lo scorso mese di dicembre, Capcom ha annunciato Monster Hunter Wilds, in uscita nel 2025 e che rivedremo in azione la prossima estate presumibilmente con un video gameplay. Negli anni scorsi, Puma ha stretto accordi con Nintendo per la linea Puma x Super Mario e con Tetris Hodling per rendere omaggio al celebre rompicapo russo a base di mattoncini.

Con ogni probabilità la collezione Puma x Monster Hunter sarà composta da magliette, felpe e presumibilmente sneakers e altri accessori e capi di abbigliamento come cappellini e pantaloni sportivi. Non ci resta che attendere aggiornamenti da parte di Capcom e Puma per saperne di più.