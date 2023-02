Modificati i romanzi di Roald Dahl: rimosse le parole 'grasso' e 'brutto' dai libri

L’editore britannico Puffin in accordo con la Roald Dahl Story Company ha deciso di modificare alcune parti dei romanzi per ragazzi scritti dallo sceneggiatore britannico morto nel 1990.

In particolare, come spiegato in un lungo articolo pubblicato sul Telegraph qualche giorno fa, si nota come nelle opere più recenti di Roald Dahl siano stati rimossi alcuni termini a favore di alcune parole più neutre e meno dure allo scopo di edulcorare o eliminare qualsiasi riferimento al genere, la razza ed al peso.

Nello specifico, sono state rimosse parole come “piccolo”, “brutto”, “grasso” e “nano”, per non farle risultare offensive per i nuovi lettori che si approcciano ai romanzi di Dahl. L’editore e l’associazione degli eredi dell’autore osservano che la scelta è stata effettuata a causa del cambiamento della sensibilità dei lettori rispetto al momento in cui sono stati scritti i testi.

Dahl era solito utilizzare tali termini per descrivere i personaggi negativi. La Signorina Trinciabue di Matilda, ad esempio, è ora descritta come “donna formidabile” rispetto a “femmina formidabile”, mentre Augustus Gloop non è più “enormemente grasso” ma “enorme”.

L’iniziativa ha suscitato polemiche nel mondo della scrittura: lo scrittore Salman Rushdie su Twitter ha affermato che “è una censura assurda. Puffin Books e la compagnia di Dahl dovrebbero vergognarsi”.

Sempre restando in ambito cultura, di recente è stato annunciato anche il ritorno di Stephen King in libreria.