La nuova collezione di accessori DS Automobiles arriva nella boutique online

A quanto pare Lamborghini non è l'unico brand che, in questo periodo, ha deciso di lanciare un progetto personale che si discosta dal settore dell'automotive. Dopo le tre playlist Spotify targate Lamborghini, infatti, è arrivata anche la nuova collezione online di accessori di pelletteria di DS Automobiles.

Un vero e proprio "piccolo capolavoro", lo si potrebbe definire. Tutti gli accessori della collezione sono stati realizzati in Francia, dopo essere stati concepiti dai designer di DS Design Studio Paris, e hanno come obiettivo quello di incarnare l'eleganza e la raffinatezza del brand cisalpino.

Tra di essi, troviamo l'elegante borsa da viaggio DS 48HR e il portafoglio DS Wallet X Ines De la Fressange, nato dalla collaborazione tra la causa automobilistica e il celebre brand di moda parigino. Due prodotti di qualità indiscutibile, da portare sempre con sé durante i viaggi o nelle giornate di lavoro, che incarnano a pieno lo stile pulito ed essenziale delle automobili targate DS.



Tali accessori sono disponibili sul web store ufficiale, nella nuova boutique online di DS Automobiles. Una nuovissima piattaforma più user friendly, più performante della sua precedente versione, che sarà anche aperta a tutti i tipi di pagamento, dai bonifici bancari fino ai pagamenti online con carta di credito.

Un progetto sicuramente degno di nota, dunque, pensato per una clientela esigente e sempre attenta a quelle che sono le nuove tendenze in campo moda e pelletteria. Sempre rimanendo nel settore moda, poi, un'altra novità è rappresentata dal nuovo libro di Valentino, pubblicato per celebrare la grande storia d'amore fra il brand romano e il colore rosso.