Il mitico Land Rover Defender 90 diventa un imperdibile set LEGO

LEGO adora il mondo dei motori, è un amore reciproco che negli anni ha portato a decine di set imperdibili per gli appassionati. L'ultimo arrivato in senso cronologico è un set pronto a portarvi ovunque: ecco il LEGO Icons Classic Land Rover Defender 90.

Creato per celebrare il 75esimo anniversario di Land Rover, è un set composto da 2.336 pezzi che permette di costruire da zero il mitico Land Rover Defender con il design delle generazioni prodotte fra il 1983 e il 2016 - completo di accessori per affrontare diverse avventure off-road.

LEGO consiglia il prodotto agli adulti (18+), del resto anche il prezzo strizza l'occhio più agli appassionati incalliti e ai collezionisti che ha ragazzi: in Italia sarà venduto a partire dal 4 aprile 2023 a un prezzo di 239,99 euro sul sito ufficiale LEGO oppure negli Store fisici del marchio danese. Tuttavia i membri LEGO VIP potranno ordinare questo set a partire dall'1 aprile 2023.

La vettura di mattoncini è lunga 32 cm, larga e alta 16 cm. Fra le sue caratteristiche principali dobbiamo sicuramente segnalare uno sterzo realmente funzionante, la possibilità di avere 2 set in 1 (versione standard oppure Full Offroad), cofano e portiere apribili, due differenti opzioni per il motore, tre differenti opzioni per il cofano, sospensioni realmente funzionanti e dettagli interiori davvero vicini al modello reale. Non è un'autentica meraviglia?