Mistero svelato: i Linkin Park pubblicheranno un inedito con Chester Bennington alla voce

Il misterioso countdown dei Linkin Park è scaduto ed ha svelato quello che in molti avevano ipotizzato. Il gruppo celebrerà il 20esimo anniversario del secondo album “Meteora” con una canzone inedita chiamata “Lost”, con il compianto Chester Bennington alla voce.

La traccia, disponibile dal 10 Febbraio 2023, proviene direttamente dagli archivi di “Meteora” ed è stata anticipata da un breve teaser in cui si sente la voce del compianto frontman intonare la frase “Cause when I’m alone, I’m lost in these memories, living behind my illusion”.

Nel tweet, che trovate come sempre in calce, è presente anche un link che consente di presalvare la nuova traccia sulle principali piattaforme di streaming Spotify, Apple Music ed Amazon Music.

Non è da escludere che ad accompagnare il lancio di Lost ci sia anche una nuova edizione dell’album, che insieme a Hybryd Theory rappresenta uno dei più famosi ed apprezzati lavori della storica band nu-metal. Proprio nel 2020 i Linkin Park hanno pubblicato una nuova versione dell’album di debutto con brano inediti e nel 2007 hanno lanciato una Deluxe Edition di Minutes to Midnight. La certezza, almeno al momento, è che difficilmente vedremo nuovamente i Linkin Park insieme dopo la morte dello storico frontman, che rivive in questa nuova traccia.