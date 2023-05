Il 'mistero della pasta' del New Jersey tiene gli USA con il fiato sospeso

Tra i grandi misteri di cui vi abbiamo parlato su Everyeye ci sono la nuova storia degli UFO, le teorie sul Bigfoot e quelle sugli alieni, ma nessuno potrà mai competere con l'enigma dei 230 chili di pasta trovati in un bosco a Old Bridge, nel New Jersey. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

La storia è stata resa nota dalla reporter della CBS Caitlin O'Kane, che spiega che la massa di pasta, in gran parte composta da spaghetti, si trovava sulle rive del fiume di Old Bridge, New Jersey, ed è stata avvistata da alcuni abitanti del posto che stavano facendo una passeggiata nella foresta vicina al corso d'acqua.

Si tratta di un quantitativo enorme di pasta, pari a 500 libbre, o 230 chili circa di cibo, presumibilmente "scaricato" per motivi ancora poco chiari nei pressi del fiume. Alcune foto sono state pubblicate su Facebook da alcuni esponenti politici locali, come la candidata sindaca Nina Jochnowitz, e hanno subito fatto nascere le teorie più disparate tra gli abitanti della città da 66.000 anime e, nel giro di qualche giorno, anche in tutto il resto degli Stati Uniti e del mondo.



Jochnowitz ha criticato il sindaco di Old Bridge per non aver gestito a dovere la situazione, ringraziando invece il Dipartimento dei Lavori Pubblici della città per aver ripulito le montagne di spaghetti sui lati del fiume. La candidata alle scorse elezioni municipali ha poi spiegato che la colpa dello "sversamento" di pasta nella foresta sarebbe delle pessime politiche ecologiche del municipio.

L'ipotesi più probabile, dunque, sembra essere che la pasta sia stata gettata da qualche ristoratore del luogo, impossibilitato a disfarsene altrimenti. Le indagini delle forze dell'ordine sono già iniziate, ma alcuni hanno già definito gli sforzi della polizia come una "missione im-pasta-bile". Altri, invece, chiedono che il colpevole venga catturato e "spedito nel penne-tenziario di stato".