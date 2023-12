Tutti gli oscuri segreti del castello di Chillingham in scozia

Tra le verdi colline inglesi, c’è un castello che sembra uscito da una fiaba. Ma non fatevi ingannare dalla sua bellezza:il Castello di Chillingham nasconde storie di orrore e fantasmi. Molti dicono che sia il luogo più spaventoso d’Inghilterra, dove il passato non muore mai.

Questo castello ha una storia antica e terribile. Le sue mura medievali hanno visto tante guerre, torture e tradimenti. Per questo, molti pensano che ci siano dei fantasmi che lo infestino. Qui, il tempo sembra essersi fermato, e le voci dei morti si sentono ancora. Nel corso degli anni i visitatori hanno assistito a una vasta collezione di fantasmi e apparizioni.

A oggi, è ancora possibile soggiornare nel castello di Chillingham, quindi non è certo un luogo per deboli di cuore, insieme alla “camera delle torture” e ai tour serali dei fantasmi. Situato nel nord dell’Inghilterra, non lontano dal confine scozzese, il castello appartiene alla stessa famiglia dal 1200.

Chi ha il coraggio di visitare il castello o di studiare i suoi fenomeni paranormali, si trova di fronte a strane apparizioni di spiriti. Nel castello si vedono ombre che si muovono, si sentono rumori inquietanti e si percepiscono presenze invisibili. Questo rende il castello un posto unico e affascinante. Secondo le storie popolari, tra le sue mura si aggirano ancora i fantasmi di nobili, prigionieri e animali.

Originariamente un monastero, ha una storia ricca di battaglie e visite da parte di reali, oltre ad essere stato il luogo di migliaia di esecuzioni e del massacro di massa alla fine della guerra anglo-scozzese. Oggi è la casa di famiglia di Sir Humphry Wakefield e di Lady Wakefield e attira cacciatori di fantasmi da ogni dove.

Il castello ha un fascino irresistibile, e in questo luogo è possibile fare un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo dovei il passato e il presente si incontrano in un’esperienza indimenticabile.