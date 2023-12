Cos'è il mindfulness running? Come la respirazione consapevole può aiutare i runner

Siamo affascinati dalla corsa in quanto si tratta di un'attività in grado di liberare i pensieri: basta mettere un piede davanti all'altro. Di mindfulness running, invece, è facile parlarne in teoria, più difficile metterla in pratica.

Il cuore del mindfulness running è la capacità di immergersi completamente nel momento presente. Lontani dalle distrazioni quotidiane, uomini e donne possono concentrarsi sul ritmo costante dei loro passi, sintonizzandosi con il respiro e con l'ambiente circostante.

Respirazione consapevole

Un elemento chiave della mindfulness running è la consapevolezza della respirazione. Attraverso respiri profondi e regolari, l'individuo può stabilire un ritmo armonioso con la corsa, migliorando la capacità polmonare e riducendo lo stress. Questo approccio consente di trasformare ogni passo in un momento di meditazione dinamica.

È importante distinguere tra consapevolezza e meditazione. Quando meditiamo, ci allontaniamo dalla vita di tutti i giorni, dalle attività, creando un ambiente in cui possiamo allenare la mente alla consapevolezza: come non essere distratti, come non lasciarsi prendere dai pensieri, come non lasciarsi scoraggiare da sentimenti di disagio. Quindi, quando usciamo e corriamo, prendiamo tutto ciò che abbiamo imparato durante la meditazione e lo applichiamo.

La corsa diventa un'esperienza multisensoriale attraverso la mindfulness. Sentire il battito del cuore, percepire il contatto dei piedi con il terreno e ascoltare il suono regolare dei passi crea una sinfonia corporea. Questa consapevolezza sensoriale può intensificare l'esperienza della corsa, rendendola più gratificante sia per gli uomini che per le donne. Come per l'animal flow, quello che occorre siete e voi e la strada su cui correre. Si crea una connessione profonda, liberando la mente da pensieri superflui. Studi sul tema stanno dimostrando che la corsa consapevole non solo è possibile, ma è anche qualcosa di cui ogni corridore potrebbe beneficiare. Uno studio del 2020 pubblicato su Neural Plasticity ha scoperto che l’allenamento consapevole può dare una spinta alle prestazioni di resistenza.

La spinta a rendere la corsa consapevole più diffusa ha a che fare con l’aiutare gli atleti a ottenere un vantaggio in più: qualsiasi atleta d’élite, in effetti, vi dirà che il 90% di tutto dipende dalla mente.