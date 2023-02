I mille significati dell'arcobaleno in una nuova mostra del Mudec: apertura il 17 febbraio

Il 17 febbraio 2023 apre al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, la mostra Rainbow. Colori e meraviglie tra miti, arti e scienza, cuore pulsante del progetto Rainbow.

L’esposizione, curata da Katya Inozemtseva con la collaborazione dei conservatori di Mudec, Arte Pubblica, Museo di Storia Naturale e Planetario, permette al visitatore di esplorare i molteplici significati dell’arcobaleno attraverso pezzi provenienti dalle collezioni del museo così come frutto di prestiti nazionali e internazionali.

Negli spazi della “nuvola” è possibile ammirare un’installazione a cura dell’artista Cory Arcangel, mentre nelle Sale Focus vi accoglie l’installazione immersiva Arcobaleno di Laura Grisi realizzata nel 1968. Diverse le sezioni della mostra: da Scienza e Natura si arriva a un focus sul mondo animale, passando per Miti e Leggende, il tema globale del Serpente Arcobaleno e La Magia dell’Arcobaleno - qui inteso come spazio immaginario che prende forma grazie a performance e video di Judy Chicago, Diana Thater, Aleksandra Kasuba.

Un’esposizione tutta da scoprire (inclusi gli eventi itineranti in giro per Milano del progetto Rainbow) che rimarrà aperta fino al prossimo 2 luglio 2023. Per Milano è un periodo alquanto elettrizzante sul fronte della cultura: alla Triennale di Milano ha aperto i battenti una mostra di Sally Gabori promossa dalla Fondazione Cartier, il giorno di San Valentino invece è stata inaugurata la mostra Baci di Severino Salvemini alla Galleria Nuages.