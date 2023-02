A Milano per scoprire i nuovi prodotti Foodspring, da oggi anche nei club Virgin Active

Rispetto a qualche decennio fa oggi siamo sicuramente più sensibili in merito a ciò che mangiamo, sempre più persone mirano a tenere uno stile di vita sano, attivo e sostenibile, tutti aggettivi che si legano alla filosofia di Foodspring, multinazionale tedesca specializzata in prodotti per la nutrizione sportiva.

L’azienda ci ha dato appuntamento a Milano, e più precisamente presso il club Virgin Active di Corso Como, per mostrarci i nuovi prodotti in arrivo, discutere di alimentazione (sportiva e non) col nutrizionista Edoardo Mazzocchi e ufficializzare una nuova partnership proprio assieme a Virgin Active. Il nuovo accordo, della durata di 2 anni, permetterà ai soci Virgin Active di acquistare prodotti Foodspring presso tutti i centri presenti in Italia - che sono a oggi 40 su tutto il territorio.

E non sono certo pochi i prodotti Foodspring che è possibile acquistare oggi, online oppure presso i supermercati Esselunga, i negozi VitaminStore o Sport Retail, in alcune farmacie ed erboristerie oltre ad alcuni pop-up corner in Rinascente. Alla Virgin Active di Corso Como abbiamo potuto provare il nuovo Energy Aminos al gusto mora e ribes nero, un mix esplosivo di vitamine C, B3 e B12 per ridurre la stanchezza, omega 3, proteine vegane e creatina, tutti amminoacidi essenziali che possono aiutarvi prima di qualsiasi workout.

Per gli snack veloci durante tutta la giornata invece ci sono le barrette proteiche, che oggi sono disponibili anche in versione vegana, prive di soia e lattosio, glutine e ingredienti di origine animale al gusto di cioccolato & mandorla e nocciola. Le nostre preferite? Le nuove Extra Choco sono da provare… Foodspring ha creato anche i Protein Cookie Chocolate Chip, dei cookies a ridotto contenuto di zuccheri e ricchi di proteine del siero del latte, disponibili anche in versione vegana. Per chi invece avesse voglia di pasticciare con il proprio forno di casa, esistono anche muffin e brownies proteici, semplici da preparare, perfetti per la colazione o il post workout. La gamma Foodspring prevede anche delle creme spalmabili proteiche, proteine in polvere (a tal proposito il 16 febbraio arriveranno novità in merito, stay tuned) e prodotti adatti al dimagrimento come gli Shape Shake 2.0 To Go che sostituiscono i pasti, oggi disponibili con una nuova ricetta senza glutine.

Ovviamente prima di avventurarvi in un percorso proteico con i prodotti Foodspring è sempre meglio consultare un professionista della nutrizione, così che i prodotti dell’azienda possano essere inseriti alla perfezione all’interno di una dieta bilanciata creata appositamente per voi (ricordate di dare la giusta importanza ai carboidrati che non vanno mai eliminati del tutto, anzi). Gli stessi Shape Shake 2.0 To Go per la perdita di peso sostituiscono solo alcuni pasti e vanno assunti con attenzione, anche se al loro interno contengono tutto ciò che serve per sostituire un pasto completo - grassi esclusi.